Min Salute | ' Contratti Ue | dosi vaccini in base a numero cittadini'

Il Ministero della Salute precisa che i Contratti con le aziende produttrici dei vaccini sono stipulati direttamente dalla Commissione Ue per conto di tutti i Paesi membri. 'Ogni Paese riceve la quota ...

Coronavirus Italia, il bollettino di domenica 27 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 8.913 (ieri 10.407). I morti 298 (più 7 non computati di ieri per un totale ...

Il Ministero della Salute precisa che i contratti con le aziende produttrici dei vaccini sono stipulati direttamente dalla Commissione Ue per conto di tutti i Paesi membri. "Ogni Paese riceve la quota ...

