Gli astemi non vanno in Paradiso, video virale con il prete di Cogliate | VIDEO (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli astemi non andranno in Paradiso ! Sta spopolando sul web tra VIDEO e meme, un momento dell'omelia di Natale nella parrocchia di Borgotrebbia, quartiere di Piacenza. Il parroco, don Pietro Cesana, si rivolge in tono evidentemente scherzoso, a "Seve", per il quale sarebbe necessario "un momento di conversione", visto che è astemio

