Donna legata e imbavagliata la notte di Natale, riesce a chiedere aiuto (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo essersi recata a casa di un uomo per un colloquio di lavoro, una Donna di 43 anni di Busto Arsizio è stata aggredita, legata e seviziata per ore. Soltanto la mattina dopo i carabinieri, contattati da un amico della vittima, sono arrivati in suo soccorso. legata con scotch da pacchi, la bocca chiusa da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo essersi recata a casa di un uomo per un colloquio di lavoro, unadi 43 anni di Busto Arsizio è stata aggredita,e seviziata per ore. Soltanto la mattina dopo i carabinieri, contattati da un amico della vittima, sono arrivati in suo soccorso.con scotch da pacchi, la bocca chiusa da L'articolo proviene da Leggilo.org.

