Covid, oltre un francese su due non intende vaccinarsi (Di domenica 27 dicembre 2020) All'inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi ...

RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - Tg3web : Il Vaccine-Day in Germania è partito dalla Sassonia-Anhalt, uno dei Länder più colpiti dal covid. In realtà qui si… - Maumol : Per gli italiani inizia la controffensiva al virus che ci ha attaccato nel marzo scorso a sorpresa, causando oltre… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Rapporto Inail Covid: Oltre 100mila infezioni sul lavoro, più colpiti gli infermieri: La categoria profession… - NurseTimes : ?? Nurse Times Rapporto Inail Covid: Oltre 100mila infezioni sul lavoro, più colpiti gli infermieri: La categoria pr… -