Covid, in Veneto i contagi risalgono: 3.337 casi e 52 morti nelle ultime 24 ore

In Veneto non rallenta il dato dei positivi al coronavirus, come accade da diversi giorni: nelle ultime 24 ore il bollettino della Regione ha registrato 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi sale di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

Crisanti: sono preoccupato

Una situazione che preoccupa il professor Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova. "Avevo già detto due mesi fa che i criteri della suddivisione in fasce erano sbagliati, perché non si possono utilizzare i posti di terapia intensiva come uno degli elementi di peso per definire la zona di appartenenza". Secondo Crisanti "è una logica sbagliata: i 21 criteri ..."

