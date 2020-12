Covid | a Santo Stefano 64mila persone controllate | 969 sanzioni

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sono state 64.119 lenel giorno dinell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con l'ultimo Dpcm. Secondo i dati del ministero dell'Interno, ...

Il Messaggero

Secondo quanto riferisce il Viminale, sono state sottoposte a verifica 64.119 persone, 969 sono state sanzionate e otto positivi sono stati denunciati per aver violato la quarantena. Sono 11.594 le ...Covid Abruzzo, il bollettino epidemiologico di domenica 27 dicembre, 25 positivi, ma su pochi tamponi. Così come a Natale, anche a Santo Stefano meno tamponi e meno positivi in Abruzzo: 25 i nuovi ...