Cosa dicono le stelle | Oroscopo di Lunedi 28 Dicembre 2020

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Leone qualche intuizione potrebbe rivelarsi veramente importante per i progetti professionali. Scorpione se avete una persona speciale nella vostra vita sarà il giorno giusto per condividere sentimenti e passione. Capricorno questa giornata dovrebbe essere veramente bella per voi nati sotto questo segno grazie all’aiuto del Sole. Ecco le previsioni per l’per il giorno Lunedì