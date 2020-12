Pisa sotto choc: donna sorprende la figlia di 16 anni insieme al patrigno (Di sabato 26 dicembre 2020) Una brutta storia che ha lasciato Pisa sotto choc. Un uomo di 62 anni è stato sorpreso dalla compagna mentre stava compiendo atti violenti, e forse anche di natura sessuale, nei confronti della figlia sedicenne di lei. Il fattaccio è avvenuto a Natale in un’abitazione a Pisa. La donna ha subito chiesto aiuto al 113. La Polizia, una volta giunta sul posto, ha condotto tutta la famiglia in Questura. L’uomo è un filippino dio 62 anni. Sarà denunciato per reati a sfondo sessuale e gli agenti stanno conducendo ulteriori accertamenti per contestualizzare l’episodio e i rapporti familiari. La donna è madre di due figli avuti da un altro uomo. Madre e figlia sono state sentite dagli agenti accusando il filippino che ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 dicembre 2020) Una brutta storia che ha lasciato. Un uomo di 62è stato sorpreso dalla compagna mentre stava compiendo atti violenti, e forse anche di natura sessuale, nei confronti dellasedicenne di lei. Il fattaccio è avvenuto a Natale in un’abitazione a. Laha subito chiesto aiuto al 113. La Polizia, una volta giunta sul posto, ha condotto tutta la famiglia in Questura. L’uomo è un filippino dio 62. Sarà denunciato per reati a sfondo sessuale e gli agenti stanno conducendo ulteriori accertamenti per contestualizzare l’episodio e i rapporti familiari. Laè madre di due figli avuti da un altro uomo. Madre esono state sentite dagli agenti accusando il filippino che ...

Presidente, con l'arrivo di Corvino che è persona esperta e abituata a una organizzazione molto rigorosa anche sotto l'aspetto organizzativo ... E anche quando lei ha abbandonato il suo posto, contro ...

Sono 83 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore. Sono 17 i positivi in più rispetto a ieri nel comprensorio del Cuoio e in particolare: Fucecchio 7, Castelfranco di Sotto ...

