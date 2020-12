NBA 2020-2021 | i Lakers demoliscono Dallas | i Clippers si vendicano dei Nuggets

Leggi su oasport

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sono stati cinque i match che si sono tenuti nella NBA Christmas Night. Ad aprire le danze è stata la vittoria, per 98-111, dei Miami Heat sui New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana ha trovato 32 punti e 14 rimbalzi da Zion Williamson e 28 punti da Brandon Ingram. Nonostante ciò, però, gli Heat, pur con un Jimmy Butler che ha giocato solo sedici minuti, hanno avuto la meglio facilmente grazie a una grande prova corale. Ben sei sono stati, infatti, i giocatori di Miami che hanno scollinato la doppia cifra. Vincono in modo roboante i Milwaukee Bucks contro i Golden State Warriors. 99-138 è stato il risultato finale, propiziato, soprattutto, da una prestazione da 31 punti di Khris Middleton. Non c’è storia nemmeno nel match tra Brooklyn Nets e Boston Celtics. Il grande ex Kyrie Irving ne ha messi 37, Kevin Durant ne ha aggiunti 29 e i Newyorchesi hanno ...