Natale | cena e pranzo | spesi 1 | 8 miliardi di euro | 31% in meno dell’anno precedente

(Di sabato 26 dicembre 2020) E' questo il bilancio stimato da Coldiretti/Ixe' dal quale emerge anche l'addio alle grandi tavolate del passato a causa del lockdown e dell'ingresso del Paese in zona rossa

ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale con un calo del 31% rispetto allo scorso anno e ...