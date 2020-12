Maldini: “Daniel? Se è qui è perché lo merita. Il calcio è democratico” (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Intervenuto a 'Dribbling', trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha parlato anche di suo figlio Daniel Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Intervenuto a 'Dribbling', trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell'area tecnica Paoloha parlato anche di suo figlioPianeta Milan.

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a ‘Dribbling’, trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ha parlato anche di suo figlio Daniel, classe 2001 da quest’anno ...

Maldini spinge il Milan “Mai smettere di sognare”

MILANO (ITALPRESS) – “Cosa spero per il 2021? Il ritorno alla normalità mentre per quanto riguarda il mio lavoro, il desiderio è non smettere di sognare perchè i sogni alle volte ti fanno arrivare dov ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto a 'Dribbling', trasmissione sportiva di Rai 2, il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha parlato anche di suo figlio Daniel, classe 2001 da quest'anno ...