Lorella Cuccarini | ecco perché non è stato rinnovato il contratto a La Vita in Diretta

(Di sabato 26 dicembre 2020) non sarebbe stata allontanata dalla Rai per motivi politici. La voce che si è diffusa sulla fine dell'esperienza a Rai1 della conduttrice è stata smentita dallo stesso Stefano Coletta, il direttore di ...

infoitcultura : Svelato il motivo dell’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta - infoitcultura : Il direttore di Rai Uno e le irreversibili decisioni: perdona Morgan ma caccia Lorella Cuccarini - infoitcultura : Lorella Cuccarini dimentica la delusione: la rivincita con Amici 20 - alexqualcosa : RT @499777: Comunque Heather Parisi e Lorella Cuccarini dovrebbero seguire l'esempio di Alessandra Mussolini. - Toni_ct_1 : RT @499777: Comunque Heather Parisi e Lorella Cuccarini dovrebbero seguire l'esempio di Alessandra Mussolini. -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini non sarebbe stata allontanata dalla Rai per motivi politici. La voce che si è diffusa sulla fine dell'esperienza a Rai1 della conduttrice è stata smentita dallo stesso Stefano ...Amici 20 Lorella Cuccarini, grande successo dopo la polemica con Alberto Matano Sembrano lontani i tempi in cui Lorella Cuccarini e Alberto Matano si ...