In Gran Bretagna si sperimenta un farmaco per immunità immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) Scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al covid-19 di sviluppare la malattia, lo riporta il Guardian. Tale terapia con anticorpi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 dicembre 2020) Scienziati britannici stannondo un nuovoche potrebbe impedire a chi è stato esposto al covid-19 di sviluppare la malattia, lo riporta il Guardian. Tale terapia con anticorpi ...

