Il deputato Pd Romano minacciato per strada da Daniela Martani | “La denuncio”

ROMA – "'Maledetti! Dovete morire, maledetti. Non vi perdoneremo mai. Dovete morire male'. Queste le frasi urlate ripetutamente contro di me e mia figlia mentre ci trovavamo a pochi passi da casa, a Roma": lo racconta il deputato Pd Andrea Romano, protagonista dell'episodio insieme alla figlioletta di nove anni. Ad aggredirlo verbalmente Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello ed ex 'pasionaria' di Alitalia, la quale ha rivendicato il gesto sui social. Romano ha deciso di denunciarla.

