Hopper | l’idea nascente | a posteriori

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 27 dicembre 2020) Era il 9 luglio 1924. A New York, nella chiesa Ugonotta sulla Sedicesima Strada, Edwardsi sposava con Josephine Verstille Nivison. Lui 42 anni, lei uno di meno, si erano conosciuti molto tempo prima alla New York Art School, dove tutt’e due erano stati allievi di Robert Henri. Si erano rivisti nel dicembre 1922 in occasione di una collettiva alla Belmaison Gallery e in poco tempo avevano stretto i legami tra le loro vite con il matrimonio. Erano di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.