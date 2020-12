GF Vip: Adua nei guai, Signorini svela la reazione del fidanzato (Di sabato 26 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del GF Vip Party Alfonso Signorini ha rivelato un retroscena su Giuliano, fidanzato di Adua, e sulla sua reazione di fronte alle recenti dichiarazioni dell’attrice siciliana. Da qualche tempo Adua Del Vesco ha cominciato a avanzare dei dubbi sul suo rapporto con Giuliano Condorelli, suo storico fidanzato. Sarà che nella Casa l’attrice è cresciuta e cambiata, sarà che il suo rapporto con Dayane si fa ogni giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del GF Vip Party Alfonsoha rivelato un retroscena su Giuliano,di, e sulla suadi fronte alle recenti dichiarazioni dell’attrice siciliana. Da qualche tempoDel Vesco ha cominciato a avanzare dei dubbi sul suo rapporto con Giuliano Condorelli, suo storico. Sarà che nella Casa l’attrice è cresciuta e cambiata, sarà che il suo rapporto con Dayane si fa ogni giorno Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip, Adua Del Vesco crolla: in lacrime per Dayane Mello - infoitcultura : GF Vip, Sonia Lorenzini rischia la squalifica per le offese ad Adua: “Ti sego le gambine” (VIDEO) - elenamusi : RT @serenitybxxch: #Gfvip, #MarioErmito svela cosa c'è con #AduaDelVesco - infoitcultura : GF Vip, Sonia Lorenzini furiosa contro Adua: “Ti spezzo le gambine” - infoitcultura : GF Vip, Adua Del Vesco crolla: in lacrime per Dayane Mello -