Fabio Aru riparte dall’Inferno del fango per uscire a riveder le stelle

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ritornare alle origini per cercare la redenzione.Aru ricomincia dal ciclocross, che aveva praticato agli albori della carriera, peraltro non con risultati strabilianti. Una disciplina che si era rivelata però determinante nella formazione di un corridore che, negli anni a venire, si è poi consacrato tra i migliori interpreti delle corse a tappe su strada tra il 2014 ed il 2016, prima di vivere un triennio da incubo a seguito dell’amore mai sbocciato con la UAE Emirates. Scaduto un contratto triennale faraonico, il Cavaliere dei Quattro Mori ha deciso di rimettersi in gioco con la Qhubeka-Assos, ovvero la ex NTT salvatasi in extremis dal fallimento. Sebbene non siano ancora stati ufficializzati i programmi stagionali della compagine sudafricana, è possibile ipotizzare una presenza del sardo al prossimo Giro d’Italia, magari affiancato da Domenico Pozzovivo. Dopo ...