Dayane Mello sgancia una bomba su Zelletta e Natalia: “Succede un macello” (Di sabato 26 dicembre 2020) Dayane Mello si lascia sfuggire cose molto pesanti su Andrea Zelletta e Natalia al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina? Ieri nel giorno di Natale i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto regali e auguri in video da familiari e partner, Andrea Zelletta è crollato nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Il gesto della fidanzata Natalia Paragoni lo ha confuso. La Paragoni ha regalato al fidanzato il cofanetto dell’anello che lui le ha regalato insieme ad un elastico ed una boccetta del suo profumo. Nel biglietto si legge: “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero che tu possa essere sereno in questo tuo Natale. A presto.” Hanno tutti pensato che si trattasse di uno scherzo e che la ragazza gli avrebbe fatto una sorpresa, ma così non è stato e questo ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 26 dicembre 2020)si lascia sfuggire cose molto pesanti su Andreaal Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina? Ieri nel giorno di Natale i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto regali e auguri in video da familiari e partner, Andreaè crollato nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? Il gesto della fidanzataParagoni lo ha confuso. La Paragoni ha regalato al fidanzato il cofanetto dell’anello che lui le ha regalato insieme ad un elastico ed una boccetta del suo profumo. Nel biglietto si legge: “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero che tu possa essere sereno in questo tuo Natale. A presto.” Hanno tutti pensato che si trattasse di uno scherzo e che la ragazza gli avrebbe fatto una sorpresa, ma così non è stato e questo ha ...

austerix22 : RT @sadbutglad1: natypara voleva solo 5 minuti di notorietà but dayane mello said “tu mi rovini il natale? io ti esputano in diretta nazion… - melloday38 : RT @chevideoshock: Uniamoci per vedere il sorriso di #dayanemello scritto sul cielo #dayane #rosmello #gfvip ?Aereo Dayane Mello Estreghett… - Giuliasss3 : RT @sadbutglad1: natypara voleva solo 5 minuti di notorietà but dayane mello said “tu mi rovini il natale? io ti esputano in diretta nazion… - VicolodelleNews : #gfvip le pesanti insinuazioni di Dayane Mello su Natalia Paragoni la fidanzata di Andrea Zelletta... Cosa ne pensa… - sadbutglad1 : natypara voleva solo 5 minuti di notorietà but dayane mello said “tu mi rovini il natale? io ti esputano in diretta nazionale” ???? #gfvip -