Covid, controlli natalizi nel Vesuviano: chiuso bar per 5 giorni (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Mercoledì e Giovedì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio teso ad evitare il formarsi di assembramenti, durante il quale hanno controllato 43 veicoli e identificato 130 persone sanzionandone 26 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non indossavano la mascherina. Inoltre, nel corso dell'attività hanno controllato 3 esercizi commerciali tra cui un bar in corso Vittorio Emanuele dove hanno sanzionato il titolare con la chiusura di 5 giorni poiché aveva servito bevande pronte per l'immediato consumo all'interno del locale; è stato altresì sanzionato un cliente, privo di mascherina, sorpreso nel bar a consumare bevande. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte agli arresti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid controlli Controlli anti-covid: già 826 multe, 7 persone denunciate per violazione quarantena MilanoToday.it Covid: 55mila persone controllate a Natale, 823 sanzioni

Sono 55.486 le persone controllate nel giorno di Natale nell’ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste, 823 sono state sanzionate e 7 denu ...

Covid Toscana, 402 nuovi casi e 22 morti: il bollettino

Firenze, 26 dic. - I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 402 su 4.920 tamponi molecolari e 349 test rapidi effettuati. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscan ...

