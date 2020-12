Roma, questione portiere: le possibilità dell'arrivo di Sirigu (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è accesa la possibilità di uno scambio tra Roma e Torino che vedrebbe coinvolti i portieri Pau Lopez e Sirigu , ma pur essendo molto vicini al mercato di gennaio è ancora ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è accesa ladi uno scambio trae Torino che vedrebbe coinvolti i portieri Pau Lopez e, ma pur essendo molto vicini al mercato di gennaio è ancora ...

avv_migliavacca : #dpcm fa notizia l'Ordinanza del Tribunale di Roma che li dichiara illegittimi. La vicenda nasce da una controversi… - tashunkawitko65 : @cmdotcom È una questione di esegesi,lui parlava della sua disperazione ( e dei congiunti) quando la Roma ha raddri… - grostein : Alle elezioni del sindaco di Roma: @Bertolaso_Guido e @virginiaraggi. Se @CarloCalenda non viene pescato a rapinare… - EBurreddu : Sentenza 45986 / 2020Tribunale Civile di Roma: ebbene, il Giudice ha dichiarato la illegittimità, ma non ha annull… - zodluc : RT @PossibileIt: #PatrickZaki non diventerà cittadino onorario di #Roma. Motivazione? 'Non ha legami con la città.' Eppure, a febbraio lo… -