Luca Argentero e la dedica strappalacrime: “..le nostre vite” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Luca Argentero pubblica una dedica strappa lacrime sul suo profilo Istagram e conquista i fan. Luca ArgenteroL’attore torinese Luca Argentero è già pronto per una nuova avventura. Da qualche tempo infatti è stato annunciato che sarà infatti uno dei protagonisti, insieme a Can Yaman e ad Alessandro Preziosi, della nuova serie tv ispirata a Sandokan. Recentemente l’attore è molto attivo anche sul web riscuotendo molto successo tra like e commenti del suo pubblico che tanto lo ama. Non solo è un attore di successo e un sex symbol,ma sfodera sui social le sue abilità di genitore modello con una galleria di tenere immagini padre-figlia. Bello e bravo sono alcune delle caratteristiche che lo rendono amato dai suoi fan. Luca ... Leggi su kronic (Di venerdì 25 dicembre 2020)pubblica unastrappa lacrime sul suo profilo Istagram e conquista i fan.L’attore torineseè già pronto per una nuova avventura. Da qualche tempo infatti è stato annunciato che sarà infatti uno dei protagonisti, insieme a Can Yaman e ad Alessandro Preziosi, della nuova serie tv ispirata a Sandokan. Recentemente l’attore è molto attivo anche sul web riscuotendo molto successo tra like e commenti del suo pubblico che tanto lo ama. Non solo è un attore di successo e un sex symbol,ma sfodera sui social le sue abilità di genitore modello con una galleria di tenere immagini padre-figlia. Bello e bravo sono alcune delle caratteristiche che lo rendono amato dai suoi fan....

VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - repubblica : Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, Luca Argentero farà Yanez [aggiornamento delle 21:44] - Daniela64836516 : @LuxVide @canyaman1989 @Lucaargentero Bellissimo regalo di Natale con due attori al top bravissimo Can yamal e brav… - DonnaGlamour : Can Yaman sarà Sandokan in una nuova serie TV. E ci sarà anche Luca Argentero -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Quando Luca Argentero ha ricevuto il Tapiro per le foto della figlia in copertina TGCOM Alessandro Preziosi, baci rubati alla nuova fiamma: chi è lei

'Diva e Donna' sorprende Alessandro Preziosi ed una bellissima donna insieme, in atteggiamenti decisamente inequivocabili. Cosa sappiamo ...

Il Natale in famiglia dei vip, dai Ferragnez a Elisabetta Gregoraci

Un Natale diverso per tutti quello del 2020, anche per i vip che provano a trascorrerlo accanto alle persone più care ...

'Diva e Donna' sorprende Alessandro Preziosi ed una bellissima donna insieme, in atteggiamenti decisamente inequivocabili. Cosa sappiamo ...Un Natale diverso per tutti quello del 2020, anche per i vip che provano a trascorrerlo accanto alle persone più care ...