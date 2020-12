La Spezia, incendio in appartamento: feriti due vigili del fuoco (Di venerdì 25 dicembre 2020) commenta ansa Due vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre intervenivano per estinguere un grande incendio scoppiato in un appartamento in centro a La Spezia. Alcune famiglie sono state sfollate, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) commenta ansa Duedelsono rimastimentre intervenivano per estinguere un grandescoppiato in unin centro a La. Alcune famiglie sono state sfollate, ...

