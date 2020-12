Che cosa sta facendo Emergency in Calabria (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quando Emergency arriva in un posto, è sempre un evento. L’ong fondata da Gino Strada nel 1994 è da sempre associata agli aiuti umanitari che, in quanto tali, sono estremamente divisivi perché c’è chi li considera una salvezza e chi li vive come un’intrusione di un elemento esterno, alieno, difficile da inserire nella propria realtà locale. È successo in Afghanistan, così è stato anche a Crotone, dove l’organizzazione è arrivata a inizio dicembre per dare una mano nel contrasto dell’emergenza Covid. Crotone ha 63mila abitanti, di posti di terapia intensiva Covid all’ospedale San Giovanni di Dio ce n’è solo uno, ragion per cui i casi più gravi vengono mandati a Catanzaro, a una settantina di chilometri. A Emergency è stato affidato un settore dell’ospedale che sta accanto alla struttura principale, il reparto Covid 2. È un reparto a media-bassa ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Quandoarriva in un posto, è sempre un evento. L’ong fondata da Gino Strada nel 1994 è da sempre associata agli aiuti umanitari che, in quanto tali, sono estremamente divisivi perché c’è chi li considera una salvezza e chi li vive come un’intrusione di un elemento esterno, alieno, difficile da inserire nella propria realtà locale. È successo in Afghanistan, così è stato anche a Crotone, dove l’organizzazione è arrivata a inizio dicembre per dare una mano nel contrasto dell’emergenza Covid. Crotone ha 63mila abitanti, di posti di terapia intensiva Covid all’ospedale San Giovanni di Dio ce n’è solo uno, ragion per cui i casi più gravi vengono mandati a Catanzaro, a una settantina di chilometri. Aè stato affidato un settore dell’ospedale che sta accanto alla struttura principale, il reparto Covid 2. È un reparto a media-bassa ...

