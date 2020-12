Zoom vuole creare un suo sistema di posta elettronica (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Dopo la crescita nel 2020 Zoom, l’oramai famosissima piattaforma per le videoconferenze, sta progettando di espandersi verso nuovi territori creando un proprio sistema di posta elettronica e un calendario. Secondo quanto riportato da The Information l’azienda sta lavorando a un servizio di web-mail che potrebbe vedere i primi test nel 2021. Per quanto riguarda invece il calendario i tempi sembrerebbero più lunghi, poiché ancora non è chiaro se Zoom abbia o meno iniziato a svilupparlo. Entrambe le idee si legano al principale servizio di Zoom, le video-conferenze. Se alcuni giganti del mondo tecnologico durante il 2020 hanno concentrato i loro sforzi sulla creazione di programmi dedicati alle videochiamate di gruppo, Zoom sta ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)Dopo la crescita nel 2020, l’oramai famosissima piattaforma per le videoconferenze, sta progettando di espandersi verso nuovi territori creando un propriodie un calendario. Secondo quanto riportato da The Information l’azienda sta lavorando a un servizio di web-mail che potrebbe vedere i primi test nel 2021. Per quanto riguarda invece il calendario i tempi sembrerebbero più lunghi, poiché ancora non è chiaro seabbia o meno iniziato a svilupparlo. Entrambe le idee si legano al principale servizio di, le video-conferenze. Se alcuni giganti del mondo tecnologico durante il 2020 hanno concentrato i loro sforzi sulla creazione di programmi dedicati alle videochiamate di gruppo,sta ...

Zoom vuole creare un suo sistema di posta elettronica

La piattaforma di videoconferenze vuole espandersi nei servizi per le aziende e lo smart working, con caselle email e un calendario ...

La piattaforma di videoconferenze vuole espandersi nei servizi per le aziende e lo smart working, con caselle email e un calendario ...