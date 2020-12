“Zero fondi pubblici a chi usa linguaggi sessisti”: l’affondo di Picierno contro Libero (Di giovedì 24 dicembre 2020) Pina Picierno contro Libero. L’europarlamentare ha trovato un modo per portare avanti una battaglia in merito alla tipologia di linguaggio utilizzato dal quotidiano diretto da Pietro Senaldi e il cui editorialista di riferimento è Vittorio Feltri. Picerno ha lanciato infatti una petizione su Change.org proprio per la vigilia di Natale. In pratica, si chiede una modifica al Decreto Legislativo n. 70 del 15 maggio 2017 che disciplina l’accesso ai fondi pubblici per l’editoria. Pina Picierno fa riferimento al linguaggio utilizzato da Vittorio Feltri per descrivere la vittima del caso di Alberto Genovese, proprio in occasione del 24 novembre, giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenza contro le donne. E sottolinea come ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Pina. L’europarlamentare ha trovato un modo per portare avanti una battaglia in merito alla tipologia dio utilizzato dal quotidiano diretto da Pietro Senaldi e il cui editorialista di riferimento è Vittorio Feltri. Picerno ha lanciato infatti una petizione su Change.org proprio per la vigilia di Natale. In pratica, si chiede una modifica al Decreto Legislativo n. 70 del 15 maggio 2017 che disciplina l’accesso aiper l’editoria. Pinafa riferimento alo utilizzato da Vittorio Feltri per descrivere la vittima del caso di Alberto Genovese, proprio in occasione del 24 novembre, giornata internazionale dedicata al contrasto alla violenzale donne. E sottolinea come ...

Individuare un principio generale per colpire un target ben preciso. In questo modo, Pina Picierno contro Libero ha trovato un modo per portare avanti una battaglia in merito alla tipologia di linguag ...

