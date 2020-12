Perché “Una poltrona per due” è il classico di Natale da 23 anni in Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mediaset ci ha abituati, e ormai non accettiamo un Natale senza: “Una poltrona per due” è ormai uno dei classici film delle festività in Italia. Il film uscì negli Stati Uniti nel 1983, e Italia Uno lo trasmise per la prima volta il 28 dicembre 1997. Da quel momento, “Una poltrona per due” è andato in onda 21 volte, sempre nel periodo delle feste natalizie, conquistandosi la fama di classico di Natale per eccellenza. >> Oscar 2021: come saranno, le date aggiornate e i film più quotati alla candidatura Una tradizione natalizia da ormai 23 anni La commedia del 1983 di John Landis, con il titolo originale “Trading Places”, guadagnò 90 milioni di dollari l’anno della sua uscita negli Stati Uniti. Fu quarto film per incassi, dopo “Il ritorno dello ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mediaset ci ha abituati, e ormai non accettiamo unsenza: “Unaper due” è ormai uno dei classici film delle festività in. Il film uscì negli Stati Uniti nel 1983, eUno lo trasmise per la prima volta il 28 dicembre 1997. Da quel momento, “Unaper due” è andato in onda 21 volte, sempre nel periodo delle feste natalizie, conquistandosi la fama didiper eccellenza. >> Oscar 2021: come saranno, le date aggiornate e i film più quotati alla candidatura Una tradizione natalizia da ormai 23La commedia del 1983 di John Landis, con il titolo originale “Trading Places”, guadagnò 90 milioni di dollari l’anno della sua uscita negli Stati Uniti. Fu quarto film per incassi, dopo “Il ritorno dello ...

