Natale | Lamorgese | “Nessun cedimento davanti a violazioni e comportamenti scorretti Autocertificazioni saranno controllate”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “La curva dei contagi evidenzia un andamento ancora sostenuto per cui non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole. Un adeguato livello di attenzione al distanziamento e all’uso della mascherina si ottiene con i controlli, ma va ricordato a tutti che la tutela della salute degli altri e dei nostri cari è affidata soprattutto a noi stessi. Per questo non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità, per evitare che anche in queste feste disi ripetano queidisinvolti che si sono verificati la scorsa estate”. A dirlo è la ministra dell’Interno Lucianache, in un’intervista al Messaggero, è tornata a parlare dei controlli cheeffettuati durante queste festività natalizie per verificare il rispetto delle misure stabilite dal governo per contrastare un ulteriore ...