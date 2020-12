Milan, quando Gattuso voleva andarsene: “Ancelotti e Galliani mi chiusero nel museo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Un ripasso della storia del Milan attraverso aneddoti e curiosità. Ricordate la 'strategia' di Ancelotti e Galliani per trattenere Gattuso? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Un ripasso della storia delattraverso aneddoti e curiosità. Ricordate la 'strategia' diper trattenere? Pianeta

zazoomblog : Milan quando Gattuso voleva andarsene: “Ancelotti e Galliani mi chiusero nel museo” - #Milan #quando #Gattuso… - PianetaMilan : .@acmilan, quando #Gattuso voleva andarsene: '#Ancelotti e #Galliani mi chiusero nel museo' - #ACMilan #Milan… - _enz29 : @stoavvelenato @sburrotre Ma ormai i terzini veri e propri non esistono Theo al Milan fa l’esterno anche lui quand… - stoavvelenato : @sburrotre Stampo offensivo perché tecnicamente sono mostruosi, ma per il sistema di gioco di Inter e Milan devono… - andiamoconlinno : RT @Zorochan_1: Ieri ho sentito l'intervista a Krunic , ho sentito un ragazzo umile che è consapevole che mentalmente non si è ancora sbloc… -