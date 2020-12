Giortì | ecco quali sono le feste delle 10 puntate del docureality con Giulia De Lellis e Gemma Galgani

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Matrimoni,a tema, party a sorpresa, compleanni da favola. Ed emozioni, tante emozioni: una più intensa dell’altra. Asi gioisce, ci si abbraccia, si balla e ci si commuove. Nel programma condotto daDe– disponibile dal 24 dicembre su Mediaset Play e Witty Tv con tutte le dieci– ogni festa è unica ed irripetibile. Non credete?qui una piccola anticipazione sugli sfavillanti eventi ed i loro protagonisti al centro deltargato Fascino PGT e mediaMai. FESTA IN SPIAGGIA DOPO IL FALÒ DI CONFRONTO (Guarda la puntata qui) L’event planner Alessandra organizza una festa a sorpresa per il marito Emanuele, con cui ha partecipato in passato a ...