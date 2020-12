Gianluca Vacchi mostra la piccola Blu Jerusalema ‘è nata con una palatoschisi’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 24 dicembre 2020)e la compagna Sharon Fonseca sono due genitori felici da quando èlaBlu, anche se qualche ombra e preoccupazione affligge la loro nuova avventura. La piccolina,due mesi fa, infatti è afflitta da una malformazione che colpisce un neonato su 700 al palato, la palatoschisi, che richiederà un’operazione per correggerla. A spiegare il problema lo stessoin una lunga intervista alla rivista spagnola Hola da lui poi condivisa su Instagram. Il problema della figlia ha spinto la coppia a sensibilizzare il pubblico sul problema così da aiutare le associazioni che supportano le famiglie alle prese con le stesse difficoltà.scrive su Instagram: With much love we want to share the story of the birth of ...