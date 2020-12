Cyberpunk 2077: la patch 1.06 risolve il problema dei salvataggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il disastro Cyberpunk 2077 è stato eclatante, ma CD Projekt Red non si è decisamente persa d’animo e ha recentemente rilasciato una nuova patch, la 1.06, che risolve il problema dei salvataggi corrotti (circa) Difficile ricordare un lancio così disastroso come quello di Cyberpunk 2077. Di ecatombi ne abbiamo vissute diverse in questi ultimi anni, da Anthem a No Man’s Sky, ma la caduta in popolarità e fiducia di un’azienda come CD Projekt Red, osannata da chiunque, è stata davvero epocale. Il titolo non è effettivamente male, anzi è più che buono come vi spieghiamo nella nostra recensione. I problemi sorgono quando si guarda il lato tecnico, specialmente su console ormai old-gen. Anche se, ammettiamolo, pure il PC non è che sia messo così ben dal ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il disastroè stato eclatante, ma CD Projekt Red non si è decisamente persa d’animo e ha recentemente rilasciato una nuova, la 1.06, cheildeicorrotti (circa) Difficile ricordare un lancio così disastroso come quello di. Di ecatombi ne abbiamo vissute diverse in questi ultimi anni, da Anthem a No Man’s Sky, ma la caduta in popolarità e fiducia di un’azienda come CD Projekt Red, osannata da chiunque, è stata davvero epocale. Il titolo non è effettivamente male, anzi è più che buono come vi spieghiamo nella nostra recensione. I problemi sorgono quando si guarda il lato tecnico, specialmente su console ormai old-gen. Anche se, ammettiamolo, pure il PC non è che sia messo così ben dal ...

giscoli : RT @RivistaStudio: Come uno dei videogiochi più attesi di sempre si è trasformato in una grandissima delusione (e in una lezione per l'indu… - raffaelefcy812 : New post in HereMith: ?Cyberpunk 2077- Nuovo aggiornamento 1.06 - GabryPorro : Non scaricate #Cyberpunk2077 per mobile: è un malware Che poi, se scarichi cyberpunk sperando vada su mobile un po… - infoitscienza : Non scaricate Cyberpunk 2077 per mobile: è un malware - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: disponibile l’Hotfix 1.06, corregge anche il problema dei salvataggi corrotti -