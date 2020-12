Viene abusata per anni, la psicologa la salva dal pedofilo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Veniva abusata ripetutamente insieme ad altri minori. Il pedofilo è stato incastrato per le violenze sessuali dalla psicologa. Tutto è emerso nel corso di una seduta terapeutica… tutta la sofferenza di ciò che aveva subito. Così la psicologa della giovanissima è riuscita a risalire all’accaduto, a quell’orco che abusava di lei, di loro! L’uomo, se così può essere definito, un 56enne, arrestato per violenza e abuso sessuale ai danni di tre minori, tutte imparentate: due sorelle e la cugina. Grazie alla segnalazione della psicologa alla Questura di Terni, il pedofilo è stato riconosciuto e arrestato. Hanno delineato la vicenda in questo modo: “L’indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di una psicologa che segue una delle tre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Venivaripetutamente insieme ad altri minori. Ilè stato incastrato per le violenze sessuali dalla. Tutto è emerso nel corso di una seduta terapeutica… tutta la sofferenza di ciò che aveva subito. Così ladella giovanissima è riuscita a risalire all’accaduto, a quell’orco che abusava di lei, di loro! L’uomo, se così può essere definito, un 56enne, arrestato per violenza e abuso sessuale ai ddi tre minori, tutte imparentate: due sorelle e la cugina. Grazie alla segnalazione dellaalla Questura di Terni, ilè stato riconosciuto e arrestato. Hanno delineato la vicenda in questo modo: “L’indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di unache segue una delle tre ...

