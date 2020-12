Verona-Inter 1-2, nerazzurri in vetta per pochi minuti (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'Inter batte 2-1 il Verona e sale momentaneamente al primo posto in classifica, scavalcando il Milan. Dopo un primo tempo estremamente equilibrato i nerazzurri la sbloccano a inizio ripresa, con una bella girata di Lautaro su assist di Hakimi. L'Hellas trova il pari con Ilic dopo un clamoroso pasticcio di Handanovic, ma gli uomini di Conte rispondono immediatamente con la zuccata di Skriniar su corner, che decide il match a favore degli ospiti che inanellano la settima vittoria consecutiva, dimostrando di non risentire in campionato dell’eliminazione di Champions. Juri? schiera il 3-4-2-1: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Colley. Conte con il 3-4-2-1: Handanovi?; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovi?, Young; Lautaro Martinez, Periši?; Lukaku. Arbitra ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'batte 2-1 ile sale momentaneamente al primo posto in classifica, scavalcando il Milan. Dopo un primo tempo estremamente equilibrato ila sbloccano a inizio ripresa, con una bella girata di Lautaro su assist di Hakimi. L'Hellas trova il pari con Ilic dopo un clamoroso pasticcio di Handanovic, ma gli uomini di Conte rispondono immediatamente con la zuccata di Skriniar su corner, che decide il match a favore degli ospiti che inanellano la settima vittoria consecutiva, dimostrando di non risentire in campionato dell’eliminazione di Champions. Juri? schiera il 3-4-2-1: Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Colley. Conte con il 3-4-2-1: Handanovi?; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovi?, Young; Lautaro Martinez, Periši?; Lukaku. Arbitra ...

