Verona-Inter 1-2, Lautaro più Skriniar, Conte vola (per ora) in testa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l'Inter di Conte, che alle 18.30 sfida il Verona di Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano da... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sotto l'albero il primo posto. È questo il regalo di Natale che si vuole fare l'di, che alle 18.30 sfida ildi Juric allo stadio Bentegodi. I nerazzurri arrivano da...

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci al 'Bentegodi' di Verona: oggi in campo con la maglia Away! ?? #VeronaInter ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | GOL VERONA 63' - Ilic approfitta di una incertezza di Handanovic nell'area piccola e deposita in rete...… - SkySport : Inter, Eriksen torna in Danimarca dalla moglie incinta: salta il Verona - colacig : RT @tancredipalmeri: L’Inter è la prima grande a battere il Verona, dopo i pareggi di Milan, Juventus e Roma, e le sconfitte di Atalanta e… - Rougenoir1978 : RT @Jerry_3_: @IlFuRyuzaki La forza più grande del Verona è rompere il gioco altrui e ripartire veloci, l'Inter gioco non ne ha dunque la v… -