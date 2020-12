Traffico Roma del 23-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi sulla raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Cassia e salari ed alla diramazione didella Prenestina code anche in carreggiata esterna daFiumicino la Pontina è dalla Laurentina alla Casilina sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti e code lungo l’intero percorso a partire dalla tangenziale verso raccordo sulla stessa tangenziale estrallentato con code a tratti da Corso Francia fino alla via Salaria verso San Giovanni proseguendo nella stessa direzione altri appuntamenti da Nomentana la rampa di ingresso per laL’Aquila e rallentamenti e code anche verso lo stadio Olimpico da viale Castrense sino al bivio per la 24 per finire la consueta invito avresti distanza da domani ...