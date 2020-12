Tra discoteca e pallone, su Dazn arriva la docuserie sull’Ibiza di Borriello (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il nome giusto sarebbe stato “Borriello – La serie”, ma Dazn ha puntato per un neutro “Club Ibiza: The Sessions”. Una docuserie sull’UD Ibiza, la squadra che, tra bellezza dell’isola e “dolce vita” dei calciatori, punta ad arrivare a giocare nella Liga spagnola. La serie di 5 episodi, ha tra i protagonisti il presidente Amadeo Salvo, Marco Borriello e i DJ internazionali di Ibiza Anna Tur e Manu Gonzalez. Per dire dello stile con cui sarà confezionata. “La serie documenta, con interviste esclusive, accesso al dietro le quinte e alle meraviglie dell’isola, il percorso di una squadra di calcio per arrivare in alto. Tra famose discoteche, i migliori DJ del mondo e le più belle spiagge delle Baleari”. “Club Ibiza: The Sessions” sarà lanciato il 25 dicembre in Austria, Brasile, Canada, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il nome giusto sarebbe stato “– La serie”, maha puntato per un neutro “Club Ibiza: The Sessions”. Unasull’UD Ibiza, la squadra che, tra bellezza dell’isola e “dolce vita” dei calciatori, punta adre a giocare nella Liga spagnola. La serie di 5 episodi, ha tra i protagonisti il presidente Amadeo Salvo, Marcoe i DJ internazionali di Ibiza Anna Tur e Manu Gonzalez. Per dire dello stile con cui sarà confezionata. “La serie documenta, con interviste esclusive, accesso al dietro le quinte e alle meraviglie dell’isola, il percorso di una squadra di calcio perre in alto. Tra famose discoteche, i migliori DJ del mondo e le più belle spiagge delle Baleari”. “Club Ibiza: The Sessions” sarà lanciato il 25 dicembre in Austria, Brasile, Canada, ...

