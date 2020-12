Shopper personalizzate | gli accessori migliori per promuovere un brand

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lesono prodotti ideali per far conoscere un marchio e aumentare la sua visibilità. Declinate in tante versioni differenti, consentono di raggiungere obiettivi importanti dal punto di vista del marketing. Basti pensare, per esempio, alle buste in carta, perfette per le aziende e per i negozi che hanno un approccio green nei confronti dei consumatori: si tratta di prodotti che mettono a disposizione una vasta gamma di opportunità in termini di personalizzazione, anche perché sono molteplici le tecniche di stampa a cui si può ricorrere per ottenere l’effetto voluto. Le bustein carta Tra gli aspetti che si possono customizzare ci sono la lunghezza dei manici e le dimensioni stesse della busta, oltre alla personalizzazione grafica: tutti dettagli che sono modificabili a ...