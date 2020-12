Scuola, via libera all’intesa In classe al 50% dal 7 gennaio (Di giovedì 24 dicembre 2020) In Conferenza Stato-Regioni le linee guida per le superiori. Trasporti già come se il 75% fosse in presenza e orari scaglionati. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 dicembre 2020) In Conferenza Stato-Regioni le linee guida per le superiori. Trasporti già come se il 75% fosse in presenza e orari scaglionati.

Covid scuola, via libera in Toscana al programma di screening per gli studenti

«Ho raccomandato perché ci sia un'apertura differenziata scuola per scuola, paese per paese ... La Conferenza Unificata, conclusasi da pochi minuti, ha dato il via libera al ritorno in classe degli ...

Tamponi e bus, c’è l’intesa per riaprire la scuola il 7. “In classe almeno al 50%”

Le scuole superiori, e le seconde e terze medie rimaste impigliate ... dieci giorni. Il Piano, come ha dato via via conto Repubblica, c'è. In alcune province è definito nei dettagli. I canoni delle ...

