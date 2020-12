Record di gol per Messi | e Budweiser manderà una birra a tutti i portieri ' beffati'

pisto_gol : Il primo e l’ultimo dei #644 gol di #Messi con la maglia del Barcellona: l’asso argentino supera Pelé e stabilisce… - Eurosport_IT : Leao segna dopo 6.76' ma quel gol è irregolare, ecco perché ?? - paolopoggi71 : Complimenti a @RafaeLeao7 per aver battuto, anzi, frantumato il mio record del gol più veloce in @SerieA dopo 19 anni. Bravo. @acmilan - infoitsport : Messi batte Pelé, superato il record di gol: i ringraziamenti social - infoitsport : Lionel Messi è il giocatore che ha realizzato più gol con un solo club: superato il record di Pelé -

Ultime Notizie dalla rete : Record gol

Il polacco, dopo aver messo in fila l'argentino e il portoghese nel 'Best Fifa Football Award 2020': "Loro sono stati seduti allo stesso ...Con il gol segnato ieri al Valladolid in campionato ... "Quando ho iniziato a giocare non avrei mai immaginato di battere nessun record, tanto meno quello che ho superato oggi che apparteneva ...