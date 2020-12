Rapina con il coltello al supermercato e fuga rocambolesca: preso anche il secondo bandito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PORTO RECANATI - Rapina armati di coltello al supermercato : preso dai carabinieri anche il secondo bandito autore dell'assalto della settimana scorsa. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) PORTO RECANATI -armati dialdai carabinieriilautore dell'assalto della settimana scorsa.

MACERATA CAMPANIA (GV) – Donna ferita al volto nel corso di una rapina. È successo questa mattina in via Madonna ... L’avrebbe colpita al volto con un pugno per impossessarsi della borsa mentre usciva ...

Caserta, arrestato 46enne casertano, responsabile di rapina aggravata

CASERTA - La Polizia di Stato di Caserta, nelle prime ore della mattinata odierna, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di M.G., 46enne casertano, ritenuto responsab ...

