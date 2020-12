Niente spazi per le udienze | corsa contro il tempo per il processo sul Morandi

AD_italia : Scegliere l'arredamento con cura, sfruttando ogni centimetro disponibile. E se lo spazio è poco? Niente paura. Ecco… - Giusercole : ????Raga sento odore di limone duro stasera tra Pier e Giuly!Magariiiii! Così chiudiamo definitivamente l'orrenda par… - cabula_federico : Chi parla di culo del Milan non capisce niente di calcio. C'è aggressività,tanta corsa e creazione degli spazi .. p… - Marcell24954886 : @giuliainnocenzi @sbonaccini @EssereAnimali La regola è greenwashing sempre e comunque. Quello che dicono è sempre… - ngulacrist : @nonsonoariete MAI NOM PUOI FARE NIENTE ho dovuto cambiare proprio perché non avevo un cazoz di spazi o -

Ultime Notizie dalla rete : Niente spazi

Il Secolo XIX

SOLCIA: 6,5. Chiude bene gli spazi e si spinge in avanti. Cerca di sfruttare qualche calcio piazzato, ma non è fortunato. DE VITO: 6,5. Quando serve spazza via il pallone e cerca di controllare i ...Niente ia di persone celebrata da don Giorgio Dell’Ospedale. In tempo di pandemia salta anche la messa rock da oltre vent’anni appuntamento fisso del Punto Giovane. I posti a sedere in chiesa restano ...