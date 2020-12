Miriam Leone, l’annuncio: “Che privilegio essere l’incarnazione…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Miriam Leone con dei post Instagram degli ultimi giorni ha parlato dell’evento rinviato e della prestigiosa copertina Getty ImagesQuesta settimana la copertina di Vanity Fair è dedicata a Miriam Leone. La forza dei sogni accompagna la foto dell’ex Miss Italia negli ultimi anni apprezzatissima e bellissima attrice. Il prossimo 31 dicembre le sale cinematografiche avrebbero dovuto proporre Diabolik con l’attrice catanese nei panni di Eva Kant. Purtroppo così non è stato. La pandemia ha chiuso “le attivita? che nutrono il nostro spirito” ha scritto su Instagram spiegando che hanno si è comunque deciso di pubblicare questa cover. Oggi con un altro post la Leone ha pubblicato uno scatto del film ringraziando chi ha lavorato con lei per la realizzazione definendo l’esperienza “un’avventura ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)con dei post Instagram degli ultimi giorni ha parlato dell’evento rinviato e della prestigiosa copertina Getty ImagesQuesta settimana la copertina di Vanity Fair è dedicata a. La forza dei sogni accompagna la foto dell’ex Miss Italia negli ultimi anni apprezzatissima e bellissima attrice. Il prossimo 31 dicembre le sale cinematografiche avrebbero dovuto proporre Diabolik con l’attrice catanese nei panni di Eva Kant. Purtroppo così non è stato. La pandemia ha chiuso “le attivita? che nutrono il nostro spirito” ha scritto su Instagram spiegando che hanno si è comunque deciso di pubblicare questa cover. Oggi con un altro post laha pubblicato uno scatto del film ringraziando chi ha lavorato con lei per la realizzazione definendo l’esperienza “un’avventura ...

