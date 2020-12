Milan, orgoglio Pioli: 'Il nostro spirito ha fatto la differenza' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Abbraccio con la squadra e poi la corsa sotto la curva vuota per festeggiare simbolicamente con i tifosi . Finisce così il 2020 di Stefano Pioli , che con il suo Milan chiude l'anno al primo posto a +... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 dicembre 2020) Abbraccio con la squadra e poi la corsa sotto la curva vuota per festeggiare simbolicamente con i tifosi . Finisce così il 2020 di Stefano, che con il suochiude l'anno al primo posto a +...

acmilan : Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, p… - therealROSH : RT @DVACMILAN: In questi 9 anni ne abbiamo passate di tutti i colori, 4 goal di Berardi, 9 allenatori cambiati dal 2014, goal del portiere… - Daniel95008258 : RT @DVACMILAN: In questi 9 anni ne abbiamo passate di tutti i colori, 4 goal di Berardi, 9 allenatori cambiati dal 2014, goal del portiere… - herbertharriola : RT @DVACMILAN: In questi 9 anni ne abbiamo passate di tutti i colori, 4 goal di Berardi, 9 allenatori cambiati dal 2014, goal del portiere… - milansette : Milan, orgoglio Pioli: ''Il nostro spirito ha fatto la differenza'' -