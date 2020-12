Meteo, sarà un Natale artico: gelo e nevicate abbondanti anche in pianura LE PREVISIONI (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Meteo di Natale. Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre, Natale, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)di. Sin dalle prime ore di venerdì 25 dicembre,, aria gelida di origine artica irromperà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e dilagherà su tutto il Nordest e sul medio Adriatico. ...

Adnkronos : #Meteo: #NEVE, da DOMENICA 27 sarà COPIOSA anche in #PIANURA. Le città coinvolte e gli ACCUMULI attesi… - LioneLeonardo : RT @marco_sampietro: Finalmente dopo vari controlli hanno trovato una frode elettorale nel Delaware. Trattasi di un 70enne che ha registrat… - bfogli1 : RT @leggoit: Meteo, sarà un Natale artico: gelo e nevicate abbondanti anche in pianura LE PREVISIONI - SpazioCeleste : Un po' di malinconia me la aspettavo, ma sarà la previsione di stare a casa 4 giorni, sarà il meteo che non promett… - infoitinterno : Previsioni Meteo, anche Capodanno sarà condizionato dal maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo sarà Meteo Trapani: variabile lunedì, qualche possibile rovescio martedì, variabile mercoledì 3bmeteo