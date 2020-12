LIVE Milan-Lazio 0-0, DIRETTA Serie A calcio: parte il big match di San Siro! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Inizio di partita a ritmiche non altissime, sono i padroni di casa a fare la partita. 2? Quattordicesima presenza in quattordici uscite stagionali per Davide Calabria, l’unico elemento sempre presente tra le fila del Milan. 1? Ha preso un duro colpo Rafael Leao: il portoghese è stato tamponato senza particolari fronzoli da Luiz Felipe. SI parte! PRIMO POSSESSO LAZIALE. 20.47 Saluto molto caloroso fra Inzaghi e Pioli: l’attuale tecnico della Lazio cominciò la propria avventura rilevando l’incarico proprio di Stefano Pioli. 20.44 Stanno facendo l’ingresso in campo le due formazioni. Vista l’assenza di Acerbi, sarà Immobile il capitano degli ospiti. 20.41 Ha parlato anche Paolo Maldini: “I test sono ogni tre giorni, non bisogna distogliere l’attenzione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Inizio di partita a ritmiche non altissime, sono i padroni di casa a fare la partita. 2? Quattordicesima presenza in quattordici uscite stagionali per Davide Calabria, l’unico elemento sempre presente tra le fila del. 1? Ha preso un duro colpo Rafael Leao: il portoghese è stato tamponato senza particolari fronzoli da Luiz Felipe. SI! PRIMO POSSESSO LAZIALE. 20.47 Saluto molto caloroso fra Inzaghi e Pioli: l’attuale tecnico dellacominciò la propria avventura rilevando l’incarico proprio di Stefano Pioli. 20.44 Stanno facendo l’ingresso in campo le due formazioni. Vista l’assenza di Acerbi, sarà Immobile il capitano degli ospiti. 20.41 Ha parlato anche Paolo Maldini: “I test sono ogni tre giorni, non bisogna distogliere l’attenzione ...

