Il nonno violentava la nipotina neonata e metteva i video in streaming | arrestato

Milano, 23 dic – Orrore senza fine a Milano, dove gli agenti della Polizia postale hanno arrestato un uomo di 53 anni, nonno di una bimba di pochi mesi, per averla ripetutamente violentata e aver filmato gli abusi, diffondendoli su di una piattaforma streaming: la nipotina gli era stata affidata dalla madre quando questa si assentava per lavoro. Lo riporta Ansa. Il nonno violentava la nipotina e diffondeva i video in streaming All'atrocità commessa dall'uomo si sono aggiunti altri elementi raccapriccianti emersi durante la perquisizione avvenuta nell'abitazione del nonno: oltre al materiale – 20 video in tutto – che documentava le violenze sulla nipotina, la Postale ha infatti scoperto ...

