Gf Vip. Samantha de Grenet choc contro Stefania Orlando: «È una psicopatica, la uccido». Fan furiosi: «Squalifica immediata» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Pochi minuti fa, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per Stefania Orlando. I sostenitori le hanno rivelato che Samantha de Grenet l’ha definita una «psicopatica». Ma andiamo con ordine. Ieri sera, Stefania Orlando ha nominato Samantha de Grenet, che non l’ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia. Samantha, allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: «Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica». E a stretto giro, l’insulto choc è stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa. Stefania Orlando, sentito il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Pochi minuti fa, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per. I sostenitori le hanno rivelato chedel’ha definita una «». Ma andiamo con ordine. Ieri sera,ha nominatode, che non l’ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia., allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: «Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa». E a stretto giro, l’insultoè stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa., sentito il ...

zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Pamela Prati difende Stefania Orlando e si scaglia contro Samantha De Grenet: “Non sopporto le donne che… - infoitcultura : GF VIP, Stefania Orlando e Samantha De Grenet: lite furibonda - infoitcultura : GF Vip, Samantha de Grenet a rischio squalifica? “Cacciatemi, non me ne frega” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a Samantha De Grenet: 'Non era mia intenzione ferirti' (VIDEO) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, le gravissime frasi pronunciate da Samantha de Grenet e Sonia Lorenzini -