Ferrero non ci sta: «Chiedo rispetto per la Sampdoria» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo. rispetto – «Chiedo rispetto per la Sampdoria. Non ho mai parlato di arbitri, sono lieto però del ricambio generazionale che sta avvenendo però due volte ho avuto questo arbitro e due volte ha fatto degli errori. La gioventù, forse, lo ha portato a sbagliare. A Cagliari ci diede contro un rigore molto dubbio. Keita invece ha preso palla piena: dai un giallo e in caso vai a vedere. Io la penso così. L’episodio di Chiriches è stato valutato diversamente». COMPLIMENTI – «Ho l’amaro in bocca, ma c’è anche orgoglio. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Massimo, presidente della, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Massimo, presidente della, ha parlato al termine del match di Serie A contro il Sassuolo.– «per la. Non ho mai parlato di arbitri, sono lieto però del ricambio generazionale che sta avvenendo però due volte ho avuto questo arbitro e due volte ha fatto degli errori. La gioventù, forse, lo ha portato a sbagliare. A Cagliari ci diede contro un rigore molto dubbio. Keita invece ha preso palla piena: dai un giallo e in caso vai a vedere. Io la penso così. L’episodio di Chiriches è stato valutato diversamente». COMPLIMENTI – «Ho l’amaro in bocca, ma c’è anche orgoglio. Sono ...

