Fecero il saluto romano in memoria di Ramelli: assolti perché il fatto non costituisce reato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” per gli otto militanti di destra che quattro anni fa Fecero il saluto romano durante una cerimonia in memoria di Sergio Ramelli e di altri caduti. Durante la commemorazione di Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, il 29 aprile 2016, gli otto alzarono il braccio destro per il saluto romano. Gli otto militanti di destra erano imputati nel processo con le accuse di aver risposto alla chiamata del “Presente”. Secondo l’accusa avevano violato l’articolo 2 del decreto legge 122/1993 perché avevano “compiuto manifestazioni esteriori proprie e usuali di organizzazioni e movimenti tra cui anche il Partito Nazionale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Assoluzione “ilnon” per gli otto militanti di destra che quattro anni faildurante una cerimonia indi Sergioe di altri caduti. Durante la commemorazione di Sergio, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, il 29 aprile 2016, gli otto alzarono il braccio destro per il. Gli otto militanti di destra erano imputati nel processo con le accuse di aver risposto alla chiamata del “Presente”. Secondo l’accusa avevano violato l’articolo 2 del decreto legge 122/1993avevano “compiuto manifestazioni esteriori proprie e usuali di organizzazioni e movimenti tra cui anche il Partito Nazionale ...

ferpei25 : RT @SecolodItalia1: Fecero il saluto romano in memoria di Ramelli: assolti perché il fatto non costituisce reato - SecolodItalia1 : Fecero il saluto romano in memoria di Ramelli: assolti perché il fatto non costituisce reato - harlowe_dgh : @zabini_dgh lo sguardo del tassorosso si spostò da cecilia ai tre sciagurati corvonero e gli venne da ridere — li… -