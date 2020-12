CY4GATE si aggiudica commessa per cyberintelligence

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –, PMI quotata all’AIM Italia, fornirà una importante piattaforma die cybersecurity per una primaria articolazione di sicurezza governativa. La fornitura ha un valore di circa 1 milione di euro ed avrà un significativo impatto sulla crescita futura dell’azienda. Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti die di Cybersecurity e si basano sull’utilizzo di sofisticate tecniche di di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all’avanguardia in Italia ed Europa.

In evidenza Cy4Gate (+30%), che fornirà un complesso sistema di Cyberintelligence ... Acceleratore di startup in ambito Fintech e Insurtech lanciato da CDP. MAPS si è aggiudicata una gara indetta da ...